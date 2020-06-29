Galatasaray anlaşamadı; geri dönüyor

Galatasaray, kiralık anlaşmasının sonuna gelen Maicon'un bonservisi için Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray anlaşamadı; geri dönüyor
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29 Haziran 2020 22:03
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a kiralanan Maicon, sarı-kırmırılı kulübe geri dönüyor.

Sky Sports Arabia, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Al Nassr'ın transferden vazgeçtiğini yazdı.

"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"

Galatasaray 1.5 sezon için 1.7 milyon euro kiralama bedeli aldığı Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro daha istiyor.

Arap kulübünün 3 milyon euronun üzerine çıkmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği vurgulandı.

Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.





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