Galatasaray anlaşamadı; geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a kiralanan Maicon, sarı-kırmırılı kulübe geri dönüyor.
Sky Sports Arabia, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Al Nassr'ın transferden vazgeçtiğini yazdı.
"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"
Galatasaray 1.5 sezon için 1.7 milyon euro kiralama bedeli aldığı Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro daha istiyor.
Arap kulübünün 3 milyon euronun üzerine çıkmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği vurgulandı.
Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.
Sky Sports Arabia, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Al Nassr'ın transferden vazgeçtiğini yazdı.
"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"
Galatasaray 1.5 sezon için 1.7 milyon euro kiralama bedeli aldığı Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro daha istiyor.
Arap kulübünün 3 milyon euronun üzerine çıkmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği vurgulandı.
Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.