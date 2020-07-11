Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi.Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Feghouli de kadroda yer almadı.Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı ve Berk Balaban.