Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı olarak beİN Sports'ta şifresiz olarak izlenebiliyor. Digitürk üyeleri, paketleri kapsamında beİN Sports 1 kanalındanbu maçı naklen izleyerek heyecanı yaşayabilirler. Ayrıca futbolseverler, Sporx'ten de Galatasaray - Ankaragücü maçını takip edebilirler.Galatasaray ve Ankaragücü arasında arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. MKE Ankaragücü bu sezon ligde oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 3 maçı Galatasaray kazandı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. Galatasaray bu sezon kendi sahasında, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 4 maç oynadı, bu maçlarda 3 kez karşılıklı gol oldu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak.Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek. Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek.Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda , sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı bulunan Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakasında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızı takımda 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da süre alamayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kulüp bulmaları istenen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da MKE Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.Galatasaray'da yeni transferler Marcos de Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre Taşdemir ilk kez bir maçın kadrosunda yer alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde Portekiz temsilcisi Chaves'ten 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile Bursaspor'un yolları ayırdığı 23 yaşındaki sol bek Emre'yi kadrosuna kattı. Takımla çalışan iki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyebilecek.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası 'VAR Profesörü' olarak eleştirdiği Barış Şimşek, bir kez daha Galatasaray maçında görev alacak.Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak olan Barış Şimşek, derbi sonrası Terim'in tepkisiyle birlikte uzun bir süre sarı kırmızılı takımın maçlarında görev almamıştı.15 Aralık'ta oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR olarak görev alan Şimşek, Ankaragücü maçında da VAR olarak görev alacak.Barış Şimşek, ayrıca son 5 günde 4. kez VAR odasında olacak.15 Ocak: Antalyaspor-Göztepe17 Ocak: Ümraniyespor-Fenerbahçe18 Ocak: Akhisarspor-Beşiktaş19 Ocak: Galatasaray-Ankaragücü"Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek."Galatasaray, transferle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve Emre Çolak iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken; forvet transferi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulanmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" ifadeleri yer aldı.Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.Galatasaray altyapısına 2011'de dahil olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulübün çok şey beklediği 2000 jenerasyonuyla oluşturulan takımında önemli bir yer tuttu. Farklı alt yaş kategorilerinde forma giyen Ozan, 19 yaş altı takımındayken teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çekti. Genç savunma oyuncusu, Galatasaray A Takımı'nın formasını ilk kez geçen sezonun 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında giydi.Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Yunus Akgün gibi gençlerin götürüldüğü İsviçre'deki bu sezon öncesi kampında yer almayan genç savunma oyuncusu, buna rağmen sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu.Sezonun 3. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve kısa süre alan Ozan Kabak, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasıyla başlayan süreçte bir karşılaşma hariç ilk 11'deki yerini kaptırmadı.18 yaşındaki savunma oyuncusu sezonun ilk yarısında 13 lig maçında bin 85 dakika forma giyerek sarı-kırmızılı takımın en çok süre alan Türk futbolcusu olarak dikkati çekti. Ozan, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçın 4'ünde forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.Ozan Kabak, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını aldı. Medipol Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon avroya giden Cengiz Ünder'in ilk sırada bulunduğu listede, ikinci sırada 13 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'dan İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e giden Arda Turan yer buldu.Ozan Kabak, genç yaşına rağmen 11 milyon avroluk transfer ücretiyle listeye 3. sıradan girdi. Ozan ayrıca, Türkiye'den bonservis ücreti verilerek transfer edilen Türk futbolcular arasında da 4. sırada kendisine yer buldu. Bu sıralamada ilk basamakta ise Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına 22 milyon avroya transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.Genç stoper, Galatasaray'ın yurt dışına sattığı futbolcular içinde en fazla bonservis bedeli kazandığı 4. oyuncu konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya sattığı Badou Ndiaye, kulüp tarihinin en fazla para kazanılan futbolcu oldu. Senegalli futbolcuyu 13 milyon 250 bin avro bedelle Alman ekibi RB Leipzig'e giden Armindo Bruma, 13 milyon avro bonservis ücretiyle Arda Turan izledi.Almanya'nın Stuttgart kentinde 1893'te kurulan kulübün 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferi Ozan Kabak oldu. Bu sezon başında gençlere verdiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çeken Stuttgart, Arjantin'in Argentinos Juniors takımından Nikolas Gonzalez'e 8,5 milyon avro, İngiltere'nin Manchester City takımından ise Pablo Maffeo'ya 9 milyon avro ödeyerek arka arkaya kulüp tarihinin rekorlarını kırmıştı. Alman temsilcisinin Galatasaray'dan aldığı Ozan Kabak, 11 milyonluk bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçti.