Haber Tarihi: 04 Ocak 2023 19:40 - Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 19:40

Galatasaray Ankaragücü izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü kendi evinde ağırlıyor. Galatasaray Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 puan almak ve liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor.

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Galatasaray Ankaragücü canlı yayını izle! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Ankaragücü arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY ANKARAGÜCÜ BEIN SPORTS HABER İZLE









Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis







Ankaragücü

Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese



101. kez karşı karşıya



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 100 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62'ye 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 206 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 87 golle karşılık verebildi.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı, Galatasaray 37, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti. 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.



Ligde 6 maçtır kaybetmiyor



Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti. Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Ankaragücü 4 maçtır kazanamıyor



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor. Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı. MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.



Okan Buruk: "Derbiyi sonra düşünürüz"



Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının göz ardı edilmemesini istedi, bu konuda oyuncularını uyaran bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesinde oynayacakları Ankaragücü maçı konusunda futbolcularının dikkatini çekerek, "Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz" dediği öğrenildi. Liderlikte kalma yolunda her müsabakadan 3 puan alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki oynanan maçların taraftar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Tribünlere gelecek binlerce Galatasaraylı taraftarın kendilerinden galibiyet beklediğini söyleyen Teknik Direktör Buruk, alınacak 3 puanın derbi için de büyük moral getireceğini ifade etti.



Galatasaray'da derbi öncesi sarı alarm





Cim Bom'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Galatasaray'ı yine Gomis sırtlayacak





Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek. Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor. 6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz.





Galatasaray'da 7 maçlık müthiş seri





Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi. Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı. Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.



Okan Buruk'tan Barış Alper sürprizi!





Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı derbi öncesi büyük bir önem taşıyor. Süper Lig'de bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i belli oldu. Birçok sakat ve cezalısı sebebiyle elinde çok da alternatif olmayan Okan Buruk, tek sürprizi hücum hattında yapacak. Son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz derbi öncesi ilk 11'e giriyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynanan zorlu deplasmanın son dakikalarında sahneye çıkarak Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü maçında ilk 11'e girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu riske atmak istemeyen Okan Buruk'un bu akşam Barış Alper'i ilk 11'de oynatması bekleniyor. Bu sezon 12 maçta görev yapan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 gol atarken bir de gol pası vermeyi başardı. Son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, Mauro Icardi'ye yaptığı asistle büyük beğeni toplamıştı. Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde de 11 olmasa da süre almasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış Alper, Gomis.



Galatasaray'da eski dostlar rakip oldu





Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.



GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan olarak açıklandı. Galatasaray - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ: SON FORM DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.



SÜPER LİG'DE HER MAÇA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA







Eksikler



İzinli Toreira'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.







Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Ankaragücü arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, GomisBahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, JeseGalatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 100 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62'ye 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 206 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 87 golle karşılık verebildi.Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı, Galatasaray 37, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti. 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti. Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor. Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı. MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının göz ardı edilmemesini istedi, bu konuda oyuncularını uyaran bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesinde oynayacakları Ankaragücü maçı konusunda futbolcularının dikkatini çekerek, "Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz" dediği öğrenildi. Liderlikte kalma yolunda her müsabakadan 3 puan alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki oynanan maçların taraftar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Tribünlere gelecek binlerce Galatasaraylı taraftarın kendilerinden galibiyet beklediğini söyleyen Teknik Direktör Buruk, alınacak 3 puanın derbi için de büyük moral getireceğini ifade etti.Cim Bom'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek. Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor. 6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz.Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi. Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı. Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı derbi öncesi büyük bir önem taşıyor. Süper Lig'de bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i belli oldu. Birçok sakat ve cezalısı sebebiyle elinde çok da alternatif olmayan Okan Buruk, tek sürprizi hücum hattında yapacak. Son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz derbi öncesi ilk 11'e giriyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynanan zorlu deplasmanın son dakikalarında sahneye çıkarak Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü maçında ilk 11'e girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu riske atmak istemeyen Okan Buruk'un bu akşam Barış Alper'i ilk 11'de oynatması bekleniyor. Bu sezon 12 maçta görev yapan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 gol atarken bir de gol pası vermeyi başardı. Son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, Mauro Icardi'ye yaptığı asistle büyük beğeni toplamıştı. Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde de 11 olmasa da süre almasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış Alper, Gomis.Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.Galatasaray - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.İzinli Toreira'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.

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