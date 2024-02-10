Galatasaray, Ankara'daki zemin için harekete geçiyor

Galatasaray yönetimi, Eryaman Stadı'nın bozuk zemini sebebiyle Ankaragücü maçının başka bir stadyumda oynanmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Ankara'daki zemin için harekete geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 10:08
Son güncelleme 10 Şubat 2024 10:19
Türk futbolunda son haftalarda zeminlerde yaşanan sorunlar tüm takımların ortak problemi olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında Eryaman Stadı'nın zemini Galatasaray'ı harekete geçirdi.

Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde duruma isyan edip zemini eleştirirken, Trabzonspor'un yediği golde zeminin kötülüğü büyük etki etti. Bu gelişmelerin ardından ise Galatasaray yönetimi, gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesinde düğmeye bastı. 18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi için raporlar hazırlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru da yaptı.

ÇEYREK FİNAL YOLU ÖNCESİ SAKATLIK RİSKİ VAR

Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın ardından hafta içinde Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Cimbom, sonrasında Ankaragücü'ne konuk olup ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için deplasmanda Sparta Prag'la oynayacak.

Galatasaray yönetiminin kendi arasında yaptığı değerlendirmede, "Yıldız oyuncularımızın sakatlanmasını bekleyemeyiz. Eryaman Stadı, sporcu sağlığı için kötü bir durumda" yorumu öne çıktı.

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yine zemin nedeniyle King ve Bonucci'nin sakatlıklarından bahsetmesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zemin sorunlarından söz etmesi de Galatasaray yönetiminin harekete geçmesine neden oldu. TFF'ye yapılacak başvurunun dayandırıldığı asıl nokta ise Galatasaray'ın, Avrupa'da yola devam ederken sakatlık yaşama riski.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery