Galatasaray, Ankara'da kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde deplasmanda Spor Toto mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Ankara'da kaybetti
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19 Aralık 2021 20:33
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmaz (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı, Sedlacek, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet)

Setler: 24-26, 25-16, 24-26, 25-14, 15-13

Süre: 135 dakika (29, 29, 35, 23, 19)


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