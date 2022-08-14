Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, stoper bölgesi için kadroya katılacak isim belli oldu.



Sarı-kırmızılılar, Belçika Ligi takımlarından Gent'in Andreas Hanche Olsen'in transfer görüşmelerinde büyük oranda mesafe kat etti.



Görüşmelerde sona yaklaşan Galatasaray, Norveçli ismi önümüzdeki hafta ortasında İstanbul'a getirmek istiyor.



25 yaşındaki 1,85 boyundaki Norveçli stoper, ayrıca sağ ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.



Norveçli futbolcu Olsen, 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin euroya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı.



Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





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