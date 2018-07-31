Gomis endişesi bitecek

Musa aşkı bitmedi

Galatasaray'ın gözü artık Andre Silva'nın üzerinde...Sarı-Kırmızılılar, transferi için bizzat teknik direktör Fatih Terim'in de devreye girdiği 22 yaşındaki futbolcunun yolunu gözlüyor.Portekizli yıldızın kiralanması konusunda kulübü Milan'la anlaşan Galatasaray Yönetimi, şimdi oyuncunun 3 milyon Euro'luk yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor. Kulüplerin anlaşması gereğince Milan'a büyük ihtimalle kiralama bedeli ödenmeyecek.Andre Silva'nın transferiyle beraber, Gomis endişesi de ortadan kalkmış olacak. Kulüpten zamlı yeni mukavele bekleyen ve adı Arap kulüpleriyle anılan Fransız golcünün, takımdan ayrılma veya formdan düşme ihtimaline karşın, Andre Silva takviyesi çok önemli bir opsiyon olarak görülüyor.Andre Silva transferinin suya düşmesi ihtimaline karşın, Galatasaray'ın Ahmed Musa'ya olan ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için, Leicester'a çok sayıda transfer teklifi geldiği belirtiliyor.Cim Bom, Silva ya da Musa'dan birini kadroya katabilmek adına yoğun mesai harcıyor.