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Galatasaray, Andorra'da uzatmada kaybetti

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. maçında Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'ya 95-87 yenildi.

Kaynak: AA
Galatasaray, Andorra'da uzatmada kaybetti
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08 Kasım 2018 02:41
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. maçında Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'ya 95-87 yenildi.

Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 26-19 üstünlüğüyle geçildi. Salondaki arıza nedeniyle yaklaşık yarım saat duran maçın ikinci çeyreği sonunda MoraBanc Andorra, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı eritmesine rağmen MoraBanc Andora, final periyoduna 59-58 üstün girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte sarı-kırmızılı ekip, son saniye basketiyle skoru 77-77 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda Galatasaray'a üstünlük kuran MoraBanc Andorra, salondan 95-87 galip ayrıldı. 

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