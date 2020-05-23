Galatasaray, Andone kararını resmen bildirdi

Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor.Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.Sakatlığının ardından karantina sürecinde fizik olarak hazır hale gelen Andone, teknik direktör Terim'in görev vermesi halinde ise son 8 haftada forma giyebilecek.Öte yandan Sarı-kırmızılıların Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği bilinirken bir yerli golcü transferinin de gündemde olduğu bu konuda arayışların sürdüğü öğrenildi.