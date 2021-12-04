Galatasaray Altay maçı canlı izle (beİN Sports maç link)

Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta Galatasaray, Altay'ı Nef Stadyumu'nda konuk ediyor. Kritik Süper Lig maçını BeIN Sports canlı olarak yayınlıyor.

Galatasaray Altay maçı izleme linki! Spor Toto Süper Lig'in 15 haftasında Galatasaray ile Altay Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY ALTAY TUTTUR'DA



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GALATASARAY ALTAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Altay arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY ALTAY MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY ALTAY BEIN SPORTS HABER İZLE







Galatasaray Altay maçı hakemi kim?



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile karşılaşacak.



83. kez rakip oluyorlar



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı. Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu. Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.







18 yıl sonra ilk randevu



İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.



Galatasaray Altay maçı öncesi son durum



Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray, namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak. Öte yandan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Khaly Thiam'ın cezalı olduğu Altay'da maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed







Altay

Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez







Terim - Denizli 7. kez karşı karşıya



Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar. Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Fatih Terim cezalı



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak. Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.



Son 5 maçın 4'ünü kazanamadı



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray - Altay maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Bahattin Şimşek.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı. Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu. Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray, namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak. Öte yandan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Khaly Thiam'ın cezalı olduğu Altay'da maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Halil, Kerem, MohamedLis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, RodriguezTürk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar. Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak. Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.



Spor Toto Süper Lig'in 15 haftasında Galatasaray ile Altay Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Galatasaray ile Altay arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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