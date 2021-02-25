Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi.



Marcao- Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.



Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.



Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.



