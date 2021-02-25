Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü gündemine aldı

Galatasaray'da Marcao-Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan kurulu olan savunmanın göbeğine yeni aday Alpaslan Öztürk.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü gündemine aldı
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25 Şubat 2021 09:03
Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi.

Marcao- Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.



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