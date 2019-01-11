Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak.
Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın