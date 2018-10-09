Galatasaray, Almanya deplasmanında

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında 10 Ekim Çarşamba günü, deplasmanda Almanya temsilcisi ratioharm Ulm'le karşılaşacak.
Almanya'nın Ulm şehrinde ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başladı.
Alman temsilcisi ise ilk maçında deplasmanda Kızılyıldız MTS'ye kaybetti.
İki ekip bu organizasyonda daha önce 2012-2013 sezonunda Son 16 turunda karşılaştı. Bu karşılaşmaları ev sahibi ekipler galip bitirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Almanya'nın Ulm şehrinde ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başladı.
Alman temsilcisi ise ilk maçında deplasmanda Kızılyıldız MTS'ye kaybetti.
İki ekip bu organizasyonda daha önce 2012-2013 sezonunda Son 16 turunda karşılaştı. Bu karşılaşmaları ev sahibi ekipler galip bitirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın