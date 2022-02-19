Galatasaray, Aliou Dieng için yeniden devrede!

Galatasaray'ın daha önceden de gündemine gelen Al Ahly'nin orta sahası Aliou Dieng için sezon sonunda büyük bir transfer yarışı bekleniyor.



Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray ve Fulham sezon sonu Dieng'i kadrosuna katmak için büyük bir mesai harcayacak. Ancak Al Ahly cephesinden gelen haberlerde, Aliou Dieng'i isteyen başka takımların da olduğu aktarıldı.



AJAX DA İSTİYOR



Aliou Dieng'i takip eden kulüplerin arasında Hollanda ekiplerinden Ajax'ın da olduğu iddia edildi.



Bu sezon 13 maça çıkan Aliou Dieng, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Aliou Dieng geçtiğimiz sezon 51 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.





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