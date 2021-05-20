Galatasaray, Alioski ile sözleşme imzalamak istiyor

Saracchi gitti, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Linnes'in sözleşmesi bitiyor. Kadrosunda sol bek kalmayan Galatasaray, Terim'in listesindeki 1 numaralı isim Alioski ile sözleşme imzalamak için harekete geçiyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Alioski ile sözleşme imzalamak istiyor
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20 Mayıs 2021 11:36
Galatasaray'da Alioski harekatı resmen başlıyor...

Mevcut kadrodaki sol beklerden Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu Leipzig'e geri döndü. Ayrıca Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve hatta Linnes'in sözleşmeleri bitiyor. Bu oyuncularla yeni kontrat yapılması şimdilik gündemde yok.

Dolayısıyla elde başka sol bek kalmayınca, Şampiyonlar Ligi biletini çabuk harcamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye acil takviye için kolları sıvadı.

Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alan ve daha önce de kendisiyle bir görüşme yapılan Ezgjan Alioski'nin işinin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

30 Haziran'da bitiyor, ama...

Bonservisi, Premier Lig kulüplerinden Leeds United'da bulunan 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran'da bitiyor.

Galatasaray'ın hedefi, bu tarihten daha önce transferi resmiyete kavuşturmak ve oyuncuyu İstanbul'a getirebilmek. Her ne kadar kongre süreci yönetimin işini zorlaştırsa da Alioski'ye daha erken imza attırabilmek adına menajerlerle bazı görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Leeds United'ın oyuncuyu sözleşme süresinden önce serbest bırakma ihtimali bulunuyor. 

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