Yeni sezonda kadrosunda genç isimlere de yer vermek isteyen Galatasaray'da imza geldi.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.