Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi genç oyuncusunun sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı
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07 Ağustos 2020 18:34
Yeni sezonda kadrosunda genç isimlere de yer vermek isteyen Galatasaray'da imza geldi.

Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.




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