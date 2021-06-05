Galatasaray, Alex Moreno'yu bitiriyor

Galatasaray, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray, Alex Moreno'yu bitiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2021 13:40
Galatasaray yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı.

Haber Global'in özel haberine göre; Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

ALEX MORENO'NUN PERFORMANSI

Rayo Vallecano: 127 maç, 9 gol, 9 asist
Real Betis: 58 maç, 1 gol, 6 asist
Elche: 41 maç, 2 gol, 4 asist
Mallorca: 32 maç, 2 gol, 1 asist
Llagostrera: 31 maç, 2 gol




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.