Galatasaray Alanyaspor'a 2. kez yenildi

Galatasaray ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan 2 maçtan da Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı.



Ligin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Akdeniz temsilcisi, rakibini 2-1 yendi. Bu sezon 2. kez İstanbul'da sarı-kırmızılılarla karşılaşan Alanyaspor, yine gülen taraf oldu.



Galatasaray, bu sezon resmi müsabakalarda sahasında yaşadığı 2. mağlubiyeti de Alanyaspor karşısında gördü.



İki takım Süper Lig'de 10 gün sonra bu kez Alanya'da karşı karşıya gelecek.



Yine Alanyaspor tur atladı



Aytemiz Alanyaspor, 2 sezon üst üste çeyrek finalde Galatasaray'ı kupa dışına itti.



İki takım, Türkiye Kupası'nda geçen sezon yine çeyrek finalde eşleşti. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.



Bu sezon tek maç üzerinden oynanan çeyrek final karşılaşmasını da kazanan Aytemiz Alanyaspor, iki sezon üst üste tur sevinci yaşadı.



