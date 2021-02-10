Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale yükselecek.Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u eleyerek bu tura kalırken Aytemiz Alanyaspor ise bir önceki eşleşmede Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u saf dışı bırakmıştı.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde bu turu geçen takım Sivasspor - Antalyaspor maçının galibi ile yarı finalde eşleşecek.Galatasaray'da Feghouli ve Sarrachi sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak.Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk Ceylan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Okan, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, MohamedMarafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Salih Uçan, Davidson, BareiroGalatasaray ile Alanyaspor 13. kez karşı karşıya geliyor. Rekabette Galatasaray oynanan maçların 8'ini kazanırken 3'ünde ise Alanyaspor kazandı.Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.Galatasaray ile Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da Çeyrek Final'de eşleşmişti. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan turda Alanyaspor Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Gedson Fernandes'in Alanyaspor maçının kadrosunda olup olmayacağı merakla bekleniyor.Karantina dönemi sonrasında idmanlara başlayan Fernandes'in maç kadrosunda olması ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.