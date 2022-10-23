Galatasaray Alanyaspor maçı İZLE, CANLI GS Alanyaspor maçı burada
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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
Okan Buruk'tan ödül kararı
Kayseri deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayan Galatasaray kupada moral buldu. Kastamonuspor'u 7-0 yenen takımda etkili performans gösteren oyuncuları teknik direktör Okan Buruk ödüllendirme kararı aldı. Rashica, Kerem ve Oliveira'nın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Seferovic ve Gomis kupada goller atsa da ileri uçta İcardi oynayacak. Kerem yerine bu kez Yunus yedek soyunacak. Van Aanholt yerine ise Kazımcan'ın oynaması bekleniyor. Üç yerli kuralında diğer iki ismin Abdülkerim ve Kerem'in olması bekleniyor.
Galatasaray'da takımın abilerinden kritik toplantı
Ligde bugün Alanyaspor önünde kritik bir sınav verecek olan Galatasaray tek yürek tek bilek oldu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor önünde aldığı yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Sarı-Kırmızılılar ardından Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulmuştu. Alanya maçı öncesi takımın tecrübeli isimlerinin dümene geçtiği ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandığı belirlendi. Alınan bilgilere göre; tüm takım önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleşen bu toplantıda Kayseri maçında yapılan hataların ve Alanya sınavının konuşulduğu belirlendi. Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu akşamki maç Okan Buruk açısından da büyük önem taşıyor. Kayseri yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada fazlasıyla tartışılan tecrübeli hoca üzerinde büyük bir baskı hissediyor. Bu akşam Alanyaspor maçında Nef Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Tribünlerin futbolculara ve Okan Buruk'a çok büyük destek vereceği de belirtiliyor.
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a koşulsuz destek
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, önceki akşam gerçekleştirdiği Florya çıkarmasının nedeni belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile beraber İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, yöneticilerden İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un tesislere, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek vermek için gittikleri ortaya çıktı. Kulübün bugünkü Ankara programı nedeniyle Alanya maçı öncesi Florya'ya önceki gün gitme kararı alan Başkan Özbek'in, Buruk'la bir araya gelerek, "Hocam yazılanlara çizilenlere bakmıyoruz. Bakmayacağız da... Biz seninle yola çıktık ve devam edeceğiz. Sonuna kadar da sana güveniyoruz. Lig uzun bir maraton. Kayıplar elbette olacak. Üstelik bunu yaşarken de hakem kararlarını görüyoruz" diye desteğini belirttiği bildirildi. Başkan'ın şöyle devam ettiği öğrenildi: "Fikstür dezavantajımız da kalmadı. Artık bir süre evimizde ve İstanbul'dayız. Alanya maçıyla beraber taraftarımızın da desteğiyle yeni bir sayfa açacağız. Biz sana ve bu takıma inanıyoruz."
Galatasaray Alanyaspor maçı VAR hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.
Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi son durum
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamayacak.
Alanyaspor Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan, Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan
13. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.