Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 18:26 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 18:32

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saaat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün başlıyor. Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a oynanacak maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıç Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek her 2 takım da ligdeki son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata kadroya dahil edilmedi. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saaat kaçta?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saaat kaçta?
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Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izlemek için haberi okumaya devam edin. Süper Lig'de lider Galatasaray, dikkatleri Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin son 16 turundaki rakibi, deplasmanda Alanyaspor. Teknik direktör Okan Buruk, yorgun düşen bazı oyuncularını dinlendirmeyi planlamakta. Galatasaray'ı Alanya deplasmanından 4 gün sonra ligdeki Antalyaspor sınavı bekliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI MAÇ İZLE

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatımı...



GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı 17 Ocak 2023 Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan


GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera; Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

GALATASARAY'IN KUPADAKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk önce TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eleyen Galatasaray, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı ola Ankara Keçiörengücü ile eşleşen Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Galatasaray, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

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