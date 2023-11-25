Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 16:08

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı izle Şifresiz Bein Sports | GS - Alanyaspor maçı canlı izle

Galatasaray - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Galatasaray - Alanyaspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı canlı izleme detayları

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı izle Şifresiz Bein Sports | GS - Alanyaspor maçı canlı izle
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Galatasaray - Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Alanyaspor ise sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı canlı izleme detayları...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE



GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

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Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.



Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Alanyaspor
Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova

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Muslera ve Sanchez ceza sınırında

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 2 lig maçının golcüsü Zaha

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

Galatasaray ile Alanyaspor 15. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 8, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 14 maçta sarı-kırmızılı takımın 31 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 17 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada genel rekabette önde olmasına rağmen bu iyi grafiğini son 3 sezonda gösteremedi. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Son 9 maçta eşitlik

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde yaptığı son 9 müsabakada net bir üstünlük sağlayamadı.

Akdeniz temsilcisiyle yaptığı ilk 6 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin rekabete denge getirmesini önleyemedi.

Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Akdeniz temsilcisi ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

 


 
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