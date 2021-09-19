Galatasaray Alanyaspor izle canlı, GS Alanya maçı yayını

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





İLK 11'LER



GALATASARAY



Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil







ALANYASPOR



Alanyaspor XI: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou



Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı



Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.



Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.



İstanbul'daki maçlar



İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Son 9 resmi maçında yenilmedi



Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.



Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.



Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, HalilAlanyaspor XI: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, DiedhiouGalatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.



11. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.





İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, müsabakada sahadaki yerini alamayacak.



Aytemiz Alanyaspor'da ise zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

