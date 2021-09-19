Galatasaray Alanyaspor izle canlı, GS Alanya maçı yayını

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19 Eylül 2021 16:23
Galatasaray Alanyaspor izle canlı, GS Alanya maçı yayını
HD Galatasaray Alanyaspor kesintisiz digitürk izleme linki! Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY ALANYASPORMAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY

Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil



ALANYASPOR

Alanyaspor XI: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

11. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.
 


 Gustavo Assunçao: "Topla hücuma çıkmayı severim"

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, takıma gelişi ve oyun stili hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Assunçao, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun stilinden bahseden Gustavo Assunçao, "Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum." dedi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.
 Fatih Terim: "Taraftarımızı mutlu ettik, böyle devam etmeliyiz"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı

"Lazio maçında haklı bir galibiyet aldık, mutlu olduk ve taraftarımızı da mutlu ettik. Konsantrasyonumuz ve galibiyetlerimiz devam etmeli."

"Üç günde oynamaya alışmalıyız. Zorunlu değişikliklerin haricinde herhangi bir rotasyon düşünmedim. Oyun bize değişikliği emrettiği zaman yapacağız"

"Ayrıca Assunçao'yu da bugün görmek istiyorum."

Galatasaray'da Diagne maç kadrosunda yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.

Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu.

Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Aytemiz Alanyaspor'da ise zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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