Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konu oldu.



Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1'lik skorla kazandı ve son 18 haftada 17. galibiyetini elde etti.



Karşılaşmada Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim'le perdeyi açarken 17'de Efecan penaltıyla skoru eşitledi. 42'de Icardi sahneye çıkarken Galatasaray bir kez daha öne geçti. İkinci yarıda Galatasaray önce 48'de Mertens ve arkasından 63'te Rashica'yla skoru 4-1'e getirerek zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.



Bu haftanın son gününde Galatasaray sahasında Karagümrük'ü ağırlarken Corendon Alanyaspor ise bu kez Ümraniyespor'u konuk edecek.



İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Corendon Alanyaspor karşısına, Yukatel Kayserispor'a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.



Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.



Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.



ALANYA'DA 3 FARKLI İSİM



Alanyaspor, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti



Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı.



Corendon Alanyaspor'un Galatasaay karşısındaki ilk 11'i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan'dan oluştu.



ERKEN GOLE ERKEN CEVAP



Karşılaşma beklendiği gibi hızlı başladı. İlk 10 dakikanın ardından Galatasaray, Alanya kalesinde ilk ciddi atağını gerçekleştirirken beklenen gol 14. dakikada serbest vuruştan geldi.



Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Bu golden 3 dakika sonra ise Alanyaspor hızlı bir geri dönüş yaparak penaltıyla maça yeniden eşitliği getirdi.



Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan golünü atarak maçı 1-1'e getirdi.



İLK YARI BİTMEDEN ICARDI SAHNEDE



Beraberlik golü sonrası karşılaşmada Galatasaray'ın top hakimiyeti eksik olmadı. İlk yarı boyunca Alanyaspor kalesine 5 isabetli şut gönderen sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızıyla yeniden öne geçmeyi başardı.



42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.



MERTENS FARKI İKİYE ÇIKARDI



Icardi'nin adele sakatlığı nedeniyle çıkmadığı ikinci yarıda Galatasaray, bir başka yıldızının sahne almasıyla ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkarmasını bildi.



48. dakikada Alanyaspor ceza sahası yayının biraz gerisinde topu alan Mertens, şutunda kaleci Rasmussen'i avladı ve skor 3-1'e geldi.



TOP KAYBININ FATURASI 4-1



Ev sahibi Alanyaspor, Galatasaray'ın maçtaki üstünlüğünü zaman zaman kırmaya çalışsa da sarı kırmızılı takım rakip yarı sahada etkili pozisyonlar bulmaya devam etti. 62. dakikaya gelindiğinde Alanyaspor'un yaşadığı top kaybıyla maçın toplamda 5. golü geldi.



Yaşanan top kaybı sonrası soldan gelişen atakta Adekugbe ceza sahasına yerden ortasını yaptı. Rashica, bu ortaya kale sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruş yaparak farkı 3'e çıkardı.



Golün ardından Galatasaray, Alanyaspor yarı sahasına oyunu yıkarak rakibine fırsat tanımadı. Zaniolo, Midtsjo ve Yunus değişiklikleriyle tempoyu bir an olsun düşürmeyen Galatasaray, 4-1'lik skorla üç puanı almayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.



14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.



35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe'nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



İkinci yarı birazdan...





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