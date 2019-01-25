Galatasaray, Alan'dan vazgeçmiyor

29 yaşındaki Brezilyalı golcü, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi.

Çin takımı Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan için uzun süredir temasta olan Galatasaray, son görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Çin temsilcisinin kamp yaptığı Dubai'ye giden sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün de yurda eli boş dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu Brezilyalı'nın transferini askıya alan Aslan'ın tekrar harekete geçeceği öğrenildi.Cimboma yaşanan menajer krizini de çözecek. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Alan için tüm şartları zorlayacak olan Galatasaray, bu oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro, kulübüne de 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, bu transferi bitirmek için iki ayrı menajere de ödeme yapacak.Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızla ilgili teknik direktör Fatih Terim, kararını net bir şekilde ifade etti. Belhanda'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu.