  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    F.Bahçe ve G.Saray'a resmi transfer yanıtı!

Galatasaray, Alan'dan vazgeçmiyor

En az iki golcüyü renklerine katmayı hedefleyen Galatasaray, Brezilyalı Alan'dan vazgeçmiyor. Fatih Terim, bu oyuncunun alınması için ısrarcı davranıyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Alan'dan vazgeçmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 10:45
Çin takımı Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan için uzun süredir temasta olan Galatasaray, son görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Çin temsilcisinin kamp yaptığı Dubai'ye giden sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün de yurda eli boş dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu Brezilyalı'nın transferini askıya alan Aslan'ın tekrar harekete geçeceği öğrenildi.

Cimboma yaşanan menajer krizini de çözecek. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Alan için tüm şartları zorlayacak olan Galatasaray, bu oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro, kulübüne de 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, bu transferi bitirmek için iki ayrı menajere de ödeme yapacak.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi.



BELHANDA'YA İZİN YOK

Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızla ilgili teknik direktör Fatih Terim, kararını net bir şekilde ifade etti. Belhanda'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için