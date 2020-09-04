Galatasaray, Al Ahli - Belhanda anlaşmasını bekliyor

Suudi Arabistan'da transferin resmi olarak açıklanması sonrasında Galatasaray da Younes Belhanda müjdesi bekliyor.



Sarı kırmızılılarla daha önce bir görüşme yapan Al Ahli bu transfer için yeniden girişimlere başladı. Bu kez transferi bitirmeye kararlı olan Al Ahli'nin Belhanda'ya yüksek bir maaş sunması bekleniyor.



Maç başı ve bonuslarla maliyeti 4 milyon euroyu bulan Belhanda'nın gitmesi halinde Galatasaray'ın da eli rahatlayacak ve bonservis bedeli de transferde kullanılacak.



Galatasaray'ın 3-4 milyon euroluk bonservis bedeline de onay vereceği belirtiliyor



