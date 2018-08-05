MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY'IN 8'İNCİ SÜPER KUPA HEYECANI

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

İLKİ ALMANYA'DA, SON ALTI ANADOLU'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya gelecek.TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Fernando MusleraMartin LinnesMaiconSerdar AzizYuto NagatomoFernandoSelçuk İnanYounes BelhandaHenry OnyekuruGarry RodriguesBafetimbi GomisFatih ÖztürkMiguel LopesMustafa YumluCaner OsmanpaşaKadir KeleşAbdoul SissokoSerginhoJosueHelder BargosaGüray VuralYevhen Seleznyov: 20.45: KONYA BŞB: CÜNEYT ÇAKIR: ATVSüper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek.Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı. İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 6 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara, Konya ve Samsun'da yapılan bu 6 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.