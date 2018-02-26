Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Salı akşamı Teleset Mobilya Ahisarspor'a konuk olacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.
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Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın