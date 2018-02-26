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Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Salı akşamı Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında
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26 Şubat 2018 10:57
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Salı akşamı Teleset Mobilya Ahisarspor'a konuk olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.

 

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