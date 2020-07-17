Galatasaray, Akhisar'dan getirecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Süper Lig'in devi Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.



Amasya Belediyespor'da keşfedilen ve yeşil-siyahlı takımın altyapısına alınan Ali Kaan'ı mercek altına alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kurmaylarından transferi bitirmelerini istedi. TFF'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeyi planlayan Cim-Bom, Akhisarspor'un Play-Off maçları sonrası Ali Kaan'la sözleşme imzalayacak.



TERİM YAKINDAN İZLETTİ



Teknik direktör Fatih Terim'in raporuyla harekete geçen sarıkırmızılı yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kesti. Terim'in yüksek top tekniği, doğru pozisyon alması ve hızlı karar vermesiyle tanınan genç oyuncuyu yakından izlettiği öğrenildi.



AKİGO TETİKTE



TFF 1. Lig'de sezonun son haftasında evinde yarın Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için her ihtimali düşünüyor. Keçiörengücü karşısında mutlak galibiyet alması gereken yeşil-siyahlıların sezonu ikinci sırada bitirebilmesi için önünde rakipleri 3. Adana Demirspor ve 2. Erzurumspor BŞB'nin kesinlikle puan ya da puanlar kaybetmesi gerekecek.



Aynı gün sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Erzurumspor'un yenilmesini bekleyecek Akhisarspor, İstanbulspor'la oynayacak Adana Demirspor'un da en kötü berabere kalmasını isteyecek. Erzurumspor'la ikili averajı eşit olan Ege ekibi, rakibinin berabere kalması halinde Keçiörengücü'nü 5 ya da daha farklı skorla mağlup etmek durumunda kalacak. Aksi sonuçlarda Akhisarspor Süper Lig vizesi alabilmek için Play-Off oynayacak.



BU SENE PARLADI



Ali Kaan Güneren, 2017- 2018 sezonunda U-19 takımında 6 maçta 1 gol atarken, U-21 takımında 24 maçta görev yaptı. 2018- 2019 sezonunda U-19 takımında 15 maçta 6, U-21 takımında ise 13 maçta 1 gollük performans sonrası A takıma yükseldi.



Geçen sezon kupada 1, ligde 1 maçta olmak üzere 34 dakika yeşilsiyahlı formayı terleten 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon U-19 takımında 4 kez sahaya çıktı, A takım formasıyla kupada 1 maçta 90, ligde 10 maçta 312 dakika şans buldu.



