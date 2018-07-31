  •  
    F.Bahçe'nin gözdesi için resmi açıklama! 'İstiyor'
  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 29 transfer!..

Galatasaray, AEK ile karşılaşıyor

Galatasaray, 6. hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, AEK ile karşılaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 03:37
2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Galatasaray 6. hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

31 Temmuz Salı günü Atina'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile AEK arasındaki mücadelede Smart Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray, son hazırlık maçında Tunus'ta Club Africain ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan Onyekuru'nun golüyle 1-0 galip ayrılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için