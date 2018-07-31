2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Galatasaray 6. hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.31 Temmuz Salı günü Atina'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile AEK arasındaki mücadelede Smart Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.Galatasaray, son hazırlık maçında Tunus'ta Club Africain ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan Onyekuru'nun golüyle 1-0 galip ayrılmıştı.