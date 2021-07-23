Galatasaray adına 36 maçta 4 galibiyet, kurucu felsefeye ters

Devler Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a 5-1 yenilerek rövanş öncesi tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray, Avrupa'daki eski günleri mumla arıyor. Sarı-Kırmızılı takım, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 36 kez sahneye çıktı. Cim Bom, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı bu 36 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 22 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.Sarı-Kırmızılılar, bu dört maçta sadece Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise L. Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi. G.Saray, 2012-2013'te Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Schalke'yi 3-2 yenerek çeyrek finale çıktığı maçtan sonra Avrupa Kupaları'nda deplasmanda oynadığı 23 karşılaşmada tek galibiyet elde etti o da geçen yılki Neftçi maçı... Cim Bom'un kazandığı bu 4 galibiyetin 3'ünü Fatih Terim, birini ise Hamza Hamzaoğlu aldı.Galatasaray'ın son 7 yılda gösterdiği bu performans kurucu değerlerine de ters... Ali Sami Yen tarafından 1905 yılının ekim ayında "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" sözleriyle kurulan Sarı-Kırmızılılar, kuruluş felsefesiyle aksi yönde görüntü ortaya koyuyor. Galatasaray'ın bu performansı başta taraftarlar olmak üzere camiayı da hayal kırıklığına uğratıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın üst üste aldığı bu başarısız sonuçlar ülke puanını da olumsuz yönde etkiledi.