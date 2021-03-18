Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. İşletmecinin adadan tahliyesine karar verildi
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."