Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!

Galatasaray, Galatasaray Adası işletmecisi için açtığı davayı kazandı ve mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi

Haber; Sporx.com
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Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!
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18 Mart 2021 12:51
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. İşletmecinin adadan tahliyesine karar verildi

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."



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