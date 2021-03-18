Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. İşletmecinin adadan tahliyesine karar verildi



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."



