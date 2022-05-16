Galatasaray Adana Demirspor maçı İZLE, CANLI GS Adana Demirspor maçı burada

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki zorlu maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Süper Lig'in 37. haftasının kapanış maçı, aynı zamanda Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki bu sezon son maçı da olacak.

Galatasaray Adana Demirspor beIN Sports linki! Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE









Galatasaray'a gençlik aşısı!



Süper Lig 'e veda eden Altay'da, sezon sonu itibarıyla da pek çok ayrılığın yaşanması bekleniyor. Bu anlamda takımdan gitmeyi planlayan isimlerden bir tanesi de büyük bir çıkış yakalayan Kazımcan Karataş. İzmir ekibinde, çıktığı 21 lig maçında 2 gol pası veren 19 yaşındaki sol bek, birçok Süper Lig takımının radarına girdi. Kazımcan, ortaya koyduğu futbolla 1. Lig'in yolunu tutan Siyah-Beyazlılar'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu. Fakat edinilen son bilgilere göre yıldız oyuncu için şu anda en ciddi adayın Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim süreci sonrasında sportif direktör olarak görev alması beklenen Cenk Ergün'ün, Kazımcan transferinde bizzat devreye gireceği öğrenildi.



Domenec Torrent geri adım atmıyor!



Devre arası transfer döneminde Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent, geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi oldu. İspanyol teknik adam, çıktığı 18 maçta 1.22 puan ortalaması tutturarak, taraftarında büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ne veda edişi, ligde her geçen gün gösterilen kötü performans Torrent'in de sonunu hazırladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de ortada büyük bir problem var. Torrent'in, 1.75 milyon Euro'luk tazminatı Elmas'ın, elini kolunu bağlıyor. Başkan Elmas da bu konuda bir süredir çözüm arıyor. İkili, bir türlü ortak yol bulamazken, yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Elmas ve Torrent, bugün oynanacak Adana Demirspor maçından sonra yeniden masaya oturacak. Elmas, son teklifinde ise söz konusu ücretin yarısını yani 875bin Euro'yu ödemeyi önerecek. Elmas, bu ücreti de taksitlere bölerek vermeyi planlıyor. Fakat Torrent'in, nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.



Galatasaray'da bugün 3 veda!



NEF Stadı'nda bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da Adana Demirspor karşılaşması bir anlamda taraflara veda olacak. Milliyet'te yer alan habere göre; Cim-Bom'da sezon sonunda sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler kendi taraftarının önüne son kez çıkacak. 3 isim açısından Adana Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam ifade ediyor. Üç futbolcu da Teknik Direktör Domenec Torrent'in şans vermesi durumunda NEF Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek. Bu isimlerden 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararını vermiş değil... Seçimleri de bekleyen tecrübeli isim, buna göre kariyerine yön verecek. 2017'de Galatasaray'a transfer olan ve iki şampiyonlukta çok büyük payı olan Feghouli ise kesin olarak sarı-kırmızılı takıma veda edecek. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sakatlıkları ve formsuzluğu ile iyice gözden düşerken, lig bitiminde sarı-kırmızılılarla yolları ayrılacak. Yine 3 sezondur Galatasaray forması giyen ve tartışılan isimlerin başında gelen Ryan Babel de sezon sonunda kontratı biten isimlerden biri... 35 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmayacak.



Ligde son 2 maçını kazanamadı



Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.



⚡Fatih Terim

⚡Metin Öztürk

⚡Eşref Hamamcıoğlu

⚡Abdurrahim Albayrak



🔸Luis Campos

🔸Domenec Torrent

🔸Kerem Aktürkoğlu



- Burak Elmas: "Taraftar olsam Burak Elmas'a çok tepki gösterirdim."



— Sporx (@sporx) May 16, 2022

36. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.



İstanbul'daki maçlar



İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.



Galatasaray Adana Demirspor maçı hakemi kim



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. VAR hakemi olarak ise Fırat Aydınus görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





En farklı skorlar



Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.



Galatasaray'da taraftarlar Nef'e akın edecek



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 9 galibiyet alabilirken 3 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor. Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.



Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesi form durumu



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Babel, Van Aanholt ve Muslera ise ceza sınırındaki isimler. Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenec Torrent'in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek. Adana Demirspor'da Stamboul ve Svensson sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis







Adana Demirspor

Muric, İsmail, Samet, Tayyib, Rassoul, Gökhan, Sinan, Belhanda, Bjarnason, Yunus, Balotelli





Yunus Akgün temelli dönüyor



Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu. İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek. Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor. Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek. 2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig 'e veda eden Altay'da, sezon sonu itibarıyla da pek çok ayrılığın yaşanması bekleniyor. Bu anlamda takımdan gitmeyi planlayan isimlerden bir tanesi de büyük bir çıkış yakalayan Kazımcan Karataş. İzmir ekibinde, çıktığı 21 lig maçında 2 gol pası veren 19 yaşındaki sol bek, birçok Süper Lig takımının radarına girdi. Kazımcan, ortaya koyduğu futbolla 1. Lig'in yolunu tutan Siyah-Beyazlılar'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu. Fakat edinilen son bilgilere göre yıldız oyuncu için şu anda en ciddi adayın Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim süreci sonrasında sportif direktör olarak görev alması beklenen Cenk Ergün'ün, Kazımcan transferinde bizzat devreye gireceği öğrenildi.Devre arası transfer döneminde Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent, geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi oldu. İspanyol teknik adam, çıktığı 18 maçta 1.22 puan ortalaması tutturarak, taraftarında büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ne veda edişi, ligde her geçen gün gösterilen kötü performans Torrent'in de sonunu hazırladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de ortada büyük bir problem var. Torrent'in, 1.75 milyon Euro'luk tazminatı Elmas'ın, elini kolunu bağlıyor. Başkan Elmas da bu konuda bir süredir çözüm arıyor. İkili, bir türlü ortak yol bulamazken, yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Elmas ve Torrent, bugün oynanacak Adana Demirspor maçından sonra yeniden masaya oturacak. Elmas, son teklifinde ise söz konusu ücretin yarısını yani 875bin Euro'yu ödemeyi önerecek. Elmas, bu ücreti de taksitlere bölerek vermeyi planlıyor. Fakat Torrent'in, nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.NEF Stadı'nda bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da Adana Demirspor karşılaşması bir anlamda taraflara veda olacak. Milliyet'te yer alan habere göre; Cim-Bom'da sezon sonunda sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler kendi taraftarının önüne son kez çıkacak. 3 isim açısından Adana Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam ifade ediyor. Üç futbolcu da Teknik Direktör Domenec Torrent'in şans vermesi durumunda NEF Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek. Bu isimlerden 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararını vermiş değil... Seçimleri de bekleyen tecrübeli isim, buna göre kariyerine yön verecek. 2017'de Galatasaray'a transfer olan ve iki şampiyonlukta çok büyük payı olan Feghouli ise kesin olarak sarı-kırmızılı takıma veda edecek. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sakatlıkları ve formsuzluğu ile iyice gözden düşerken, lig bitiminde sarı-kırmızılılarla yolları ayrılacak. Yine 3 sezondur Galatasaray forması giyen ve tartışılan isimlerin başında gelen Ryan Babel de sezon sonunda kontratı biten isimlerden biri... 35 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmayacak.Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 9 galibiyet alabilirken 3 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor. Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu. İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek. Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor. Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek. 2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.

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