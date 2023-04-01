Haber Tarihi: 01 Nisan 2023 20:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 20:42

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE - Şifresiz GS-Adana Demirspor maçı Bein Sports'ta

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Adana Demirspor maçı canlı izle! Şifresiz olarak Bein Sports'ta yayınlanacak olan maçı kaçak olarak Selçuk Sports'ta veya başka bir yerde izlemek yasalar gereği yasaklanmıştır. Galatasaray-Adana Demirspor maçın detaylarını derledik... Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında lider Galatasaray, Montella yönetimindeki Adana Demirspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan hakem olarak görevlendirildi. Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta 2023 - GS-Adana Demirspor hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE - Şifresiz GS-Adana Demirspor maçı Bein Sports'ta
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı canlı izle!  Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Adana Demirspor maçını geçmek isteyen Galatasaray, sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta golsüz eşitlikle berabere kalmıştı. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta 2023 - GS-Adana Demirspor hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE


10'   Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
9'   Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
9'   Kerem, rakibini şık bir çalımla ekarte edip bekletmeden vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
8'   Mertens'in ceza sahasına doldurduğu topa Icardi istediği gibi dokunamadı.
7'   Adana Demirspor, çıkarken kaptırdığı toplar sonucu kalesinde ciddi ataklar görüyor.
6'   Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Rashica'yı düşündü ama Ertaç çıktı ve topu aldı.
5'   Sam Adekugbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
4'   Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
3'   Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi'den önce savunma karşıladı.
2'   Hızlı gelişen Adana Demir atağında Onyekuru, arka direkteki Emre'yi düşündü ama Torreira'dan kritik bir müdahale geldi.
1'   KAÇTI! Sağdan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
M.Ö.   Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
M.Ö.   Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.
M.Ö.   Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
M.Ö.   İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.
M.Ö.   Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.
M.Ö.   Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.
M.Ö.   Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
M.Ö.   Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.
M.Ö.   İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
M.Ö.   Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.
M.Ö.   Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.
M.Ö.   Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
M.Ö.   Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İlk 11'ler:

Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Cherif Ndiaye.







Eksikler

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.


Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.

BERKAN KUTLU, SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
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