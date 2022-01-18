Galatasaray, Adana Demirspor'dan Muric'in peşinde

Kosova basınından Koha Ditore Gazetesi, Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrasında Galatasaray'ın, Adana Demirspor'lu Arijanet Muric'i istediğini iddia etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Galatasaray, Adana Demirspor'dan Muric'in peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 13:27
Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ve İsmail Çipe'nin beklentileri karşılayamaması sonrasında Galatasaray 'da ana gündem maddesi kaleci transferi oldu... Sarı-Kırmızılılar için Kosova basınından da flaş bir iddia geldi.

Koha Ditore Gazetesi, devre arasında kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Aslan'ın, Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arijanet Muric'i gözüne kestirdiğini öne sürdü. Haberde; yeni teknik direktör Domenec Torrent'in 23 yaşındaki file bekçisini çok beğendiği ve genç eldivenin kiralanması için eski kulübü City ile görüştüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor'un bu transfer için nasıl bir cevap vereceği de merak konusu haline geldi.

23 yaşındaki Kosovalı kaleci bu sezon 16 maça çıkıp, kalesinde 16 gol görürken, 5 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.