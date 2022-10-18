Galatasaray: "Adaletten korkanlar belli"

Galatasaray, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Türk futbolu için adalet" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Adaletten korkanlar belli'
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18 Ekim 2022 17:34
Galatasaray, VAR sistemi ile ilgili açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Fenerbahçe'nin "Hezeyana gerek yok" adlı açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

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