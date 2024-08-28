Galatasaray ''acil'' toplanıyor! İstifa eden yöneticiden olay sözler

Öte yandan Ali Yüce, yaptığı açıklamada:

benim ve birkaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik.

İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!