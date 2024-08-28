Galatasaray ''acil'' toplanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a veda eden Galatasaray yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.
İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU
Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.
3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR
Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.
İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU
Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.
3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR
Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.
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