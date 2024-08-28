Galatasaray ''acil'' toplanıyor!

Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ''acil'' toplanıyor!
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28 Ağustos 2024 15:12
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 15:14
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a veda eden Galatasaray yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

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