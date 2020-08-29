Eylül ayı maaşlarını sporcularına geciktirmeden ödemek isteyen Galatasaray Yönetimi kaynak arayışında...



Son yönetim kurulu toplantısında da gündeme gelen sporcu alacakları konusunda birkaç günlük bir gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.



Sarı-Kırmızılılar, daha önce yaşanan ihtarname sorunları nedeniyle bu kez ödeme işini çok sıkı tutuyor.



