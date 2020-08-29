Galatasaray, acil kaynak arayışında

Eylül maaşlarını geciktirmeden ödemek isteyen Galatasaray Yönetimi kaynak arayışında...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, acil kaynak arayışında
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29 Ağustos 2020 11:30
Eylül ayı maaşlarını sporcularına geciktirmeden ödemek isteyen Galatasaray Yönetimi kaynak arayışında...

Son yönetim kurulu toplantısında da gündeme gelen sporcu alacakları konusunda birkaç günlük bir gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce yaşanan ihtarname sorunları nedeniyle bu kez ödeme işini çok sıkı tutuyor.

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