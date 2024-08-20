Galatasaray açıkladı: Barış Alper kadroda yok

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray açıkladı: Barış Alper kadroda yok
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20 Ağustos 2024 11:29
Son güncelleme 20 Ağustos 2024 12:07
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma, ishal şikayetleri ve gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle kafilede yer almadığı belirtildi.

UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmedi.

Öte yandan sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımla birlikte İsviçre'ye götürülmeyen bir diğer isim oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." denildi.

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.



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