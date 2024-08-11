Galatasaray, Wilfried Zaha için Premier Lig'e yükselen Leicester City ile anlaştı. 31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, İngiliz kulübüne 1 seneliğine kiralanacak.
KİRALAMA BEDELİ
Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi. G.Saray'ın Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.
HARCAMA LİMİTİ GÜNCELLENECEK
Galatasaray, Icardi'den sonra en yüksek ücreti alan Zaha'yı kiralayarak kulüp harcama limitini de güncelleyecek. 9 milyon euroluk gelir ilave harcama limiti olarak Galatasaray'ın hanesine yazılacak.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğrulamıştı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullanmıştı.
KİRALAMA BEDELİ
Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi. G.Saray'ın Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.
HARCAMA LİMİTİ GÜNCELLENECEK
Galatasaray, Icardi'den sonra en yüksek ücreti alan Zaha'yı kiralayarak kulüp harcama limitini de güncelleyecek. 9 milyon euroluk gelir ilave harcama limiti olarak Galatasaray'ın hanesine yazılacak.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğrulamıştı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullanmıştı.