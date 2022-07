Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında, futbol A takımı kol sponsorluğunu içeren yeni sponsorluk anlaşması imzalandı.



Nef Stadı'ndaki sponsorluk törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.



Tunç Holding ile yapılan anlaşma kapsamında, Galatasaray futbol A takımı formalarının kollarında bir sezon boyunca bu firmanın ismi yer alacak.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cemal Özgörkey, bu anlaşmanın iki tarafa da katma değer sağlayacağına inandığını belirterek, "Galatasaray'ın ne kadar önemli bir marka olduğu hepimizin malumu. Gerek ekonomik büyüklüğü ve gerekse tarihi, kültürel hazinesiyle Galatasaray bu toprakların en değerli kurumlarından bir tanesidir. Galatasaray'ın geldiği noktada her daim çözüm ortaklarının ve sponsorların değerli destekleri bugüne kadar olmuştur." dedi.



Yakın zamanda açıklanan bir anketin kendileri için çok çarpıcı bir veri oluşturduğuna dikkati çeken Özgörkey, şöyle devam etti:



"Galatasaray'ın ülke çapında taraftar sayısındaki üstünlüğü artık hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık ve çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır. 81 ilin 61'inde birincilik şeklinde ifade edilen bu durum, elbette ki hepimiz için bir gurur kaynağı olmuştur. Bu aynı zamanda her sponsoru mutlu edecek bir potansiyelin de ifadesidir. Galatasaray'ın sponsoru olmak ülke çapında bir ilgi ve sempati kazanmak anlamına da gelmektedir. Yönetimimiz bu tip anlaşmalara sadece gelir getirici olarak bakmamaktadır. Büyüyen ekonomimizle sponsorlarımıza Galatasaray markasının gücüyle yeni kapılar açmayı hedeflemekteyiz."



Sponsor firma Tunç Holding'in enerji ve akaryakıt olmak üzere içinde olduğu sektörlerde önemli bir marka olduğuna dikkati çeken Özgörkey, firmanın geçen haftalarda amatör branşlar olmak üzere önemli anlaşmalarla kulübe her zaman destek verdiğini vurgulayarak, "Futbol takımımızın kol sponsorluğu anlaşmasını Tunç Holding ile yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki yeni sezonda omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır." diye konuştu.



- "Stat ve forma sponsorluğu için ciddi boyutta talep var"



Özgörkey, stadyum isim ve forma göğüs hakkıyla ilgili sponsorluk görüşmesi olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık da, hem göğüs hem stat sponsorluğu için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.



Bu konuda ciddi boyutta talebin olduğunu anlatan Özgörkey, "Yönetim olarak çok yoğun bir döneme denk geldik. Transferler, amatör şubeler, organizasyonlar var. Hepsi üst üste yığıldı. Birçok konu için acelemiz yok, sindire sindire gitmeyi tercih ediyoruz. Dinçer bey çok acele ettirdi, çok bastırdı. Konuştuğumuz her konuda, 'IBAN verin, parayı yollayayım, diğerlerini sonra hallederiz' dedi. Çok hata yapmadan yürümek istiyoruz. Zaman bizi sıkıştırıyor. Zaman darlığı içinde de her şeyin en doğrusunu yapmak istiyoruz. Kulübü zor durumda bırakmak istemiyoruz, son derece hassasız. Sponsorlarımızı uzun vadeli, kazan kazan üstüne inşa edilmiş çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz Bu da sadece sözlü olmuyor, gerçek hayata geçirmek çok önemli. Yönetimde 21 iş günü geçirdik. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



- Azaphan: "Kolda değil kramponun altında bile olsa sesimi çıkarmam"



Dinçer Azaphan ise altıncı kez bir anlaşma için bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Sayın başkan (Dursun Özbek) ve yönetim kurulu üyeleri bundan önce hiç görmediğim bir ilgiyi bana sundular. Geçen hafta geldiğimiz zaman, 'böyle projem var' dedim, 'tabii, hay hay' dedi Sayın Başkan. Başkan beni o kadar onore etti ki daha önceki sponsorlukta bu kadar onore olduğumu, ilgi gördüğüm hatırlamıyorum. İleriki zamanlar için de yeni projeleri konuştuk, anlaştık, devam edeceğiz. Bu sadece burada noktalanmayacak. Kulübün her zaman yanındayım. Amatör şubede bir eksik varsa onu bile yapmaya hazırım. Çok büyük bir camia olduğumuzu çok daha iyi anladım." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında Tunç Holding yazısının formanın omuzlarında görünmesinin tepkilere neden olduğunu hatırlatan Azaphan, bunun kulübün kendilerine bir maç için yaptığı bir jest olduğunu vurgulayarak, "Kulübümün bana verdiği jestten dolayı teşekkür ediyorum. Çok tepki olmuş. Kolda değil kramponun altında bile olsa sesimi çıkarmam." diye konuştu.





