Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının forma kol sponsorluğu için ev aletleri markası Arzum ile anlaşma imzaladı.



Nef Stadı'ndaki imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Başak Karaca ve Mehmet Polat Kalafatoğlu ile Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Mehtap Yıldız katıldı.



Törende açıklamada bulunan Başak Karaca, kendilerine destek olan Arzum markasına teşekkür ederek "Bulunduğumuz her yere destek ve kalite getireceğimizi biliyoruz. Bugün de Arzum markasıyla birlikteyiz. Vizyonunda inovasyon, değer katmak ve hayatı kolaylaştırmak olan bir markayla iş birliği yapmak bizim için çok kıymetli. Arkadaşlarımızın bu destekle başarılı olması, sporun Türkiye'de gelişmesi, genç kızlarımızı spora teşvik etme anlamında önemli diye düşünüyorum. Eşitlik, eşit fırsatlar, kadının da toplumsal hayatta yerini güçlendirecektir. Kadın futbol takımını kurmak geç bir hamle ama biz Galatasaray olarak hızlı hareket ediyoruz ve hızlı etki edeceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kadın futbolunun başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de en çok takip edilen spor branşlarından biri olacağına inandığını kaydeden Mehmet Polat Kalafatoğlu da "Galatasaray, 30 milyonu aşkın taraftarıyla Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve en değerli markasıdır. Galatasaray futbol ve basketbolda Avrupa şampiyonlukları kazanmış bir kulüptür. Taraftarıyla büyük bir ailedir. En önemli yeniliklerimizden bir tanesi kadın futbol takımı. Galatasaray adının olduğu her yerde kalite ve rekabet yükselmektedir. Bu yeni branşta Arzum ile olan iş birliğimizde daha sürdürülebilir başarılar elde edeceğimizi biliyoruz. İş birlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nın genç oyunculardan oluşan ve gelecek vadeden bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Kalafatoğlu, "Mevcut yaş ortalamamız 22. Mısır, Nijerya, Sırbistan ve Türkiye Milli Takımı tecrübesine sahip oyuncularımız var. Kadın futbol takımımız, her geçen gün performansını artırıyor ve Galatasaray'a yakışan şekilde mücadelesine devam ediyor. Taraftarımızın her branşta olduğu gibi kadın takımına da desteklerini bekliyorum." yorumunu yaptı.



Kadınları desteklemenin öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu belirten Mehtap Yıldız ise "Hayatın her alanında eşitliğe olan inancımız, kurum kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. 'Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında.' diyoruz. Arzum'un marka inancını yansıtacak en doğru kişilerin kadın futbolcular olduğunu düşünüyoruz. Futbolda kadının yanında olmak için Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na forma kol sponsoru olduk. Ülkemizdeki kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türk kadın futbolunun uluslararası alanda çok daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Bu mücadelenin bir parçası olmak, şirketimiz için çok kıymetli. Bu iş birliğinin Arzum ve Galatasaray camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



İmza töreni, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.





İLGİLİ VİDEO