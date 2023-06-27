Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yeni sponsor
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27 Haziran 2023 13:59
Galatasaray Kulübünün resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Medicana Sağlık Grubu arasında, ülkemizde şimdiye kadarki en geniş kapsamlı ve uluslararası boyutlu sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı." denildi.

Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgilendirme ve imza töreninin, temmuz ayının ikinci haftasında gerçekleştirileceği aktarıldı.

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