Galatasaray'a yeni santrfor içerden!

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu oldu.Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan Barış, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve tam isabet sağlandı.Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.Genç oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.