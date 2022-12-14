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Galatasaray'a yeni santrfor içerden!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni forveti oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yeni santrfor içerden!
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14 Aralık 2022 10:02
Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu oldu.

Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan Barış, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve tam isabet sağlandı.

Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.

Genç oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. 

 
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