Galatasaray'a yeni Marcao: Ousmane Diomande

için çalışmalarını sürdürentransferinde sona yaklaşsa da alternatifler için de nabız yokluyor.Portekiz basınından Record'un haberine göre; Galatasaray,forma giyen 19 yaşındaki stoperDiomande için kulübü ve oyuncuyla temas kurdu. Fildişi Sahilli oyuncu, oyun tarzıyla Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'ya benzetiliyor.Diomande'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sporting Lizbon'unkadrosuna kattığı Diomande, bu sezon Lizbon ekibiyle 2 lig maçına çıktı.