Galatasaray'a yeni Marcao: Ousmane Diomande

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki stoperi Ousmane Diomande'yi gündemine aldı.

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Galatasaray'a yeni Marcao: Ousmane Diomande
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27 Ağustos 2023 13:23
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sergio Ramos transferinde sona yaklaşsa da alternatifler için de nabız yokluyor.

"YENİ MARCAO"

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Galatasaray, Sporting Lizbon'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Ousmane Diomande için kulübü ve oyuncuyla temas kurdu. Fildişi Sahilli oyuncu, oyun tarzıyla Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'ya benzetiliyor.



Diomande'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sporting Lizbon'un geçtiğimiz sezon Midtjylland'dan 7.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Diomande, bu sezon Lizbon ekibiyle 2 lig maçına çıktı.



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