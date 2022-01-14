Galatasaray'a yeni kaleci antrenörü geliyor

Galatasaray'da yaşanan ayrılıklar sonrasında yeni bir kaleci antrenörü takıma katılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a yeni kaleci antrenörü geliyor
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14 Ocak 2022 09:04
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, üç kişilik ekibiyle Florya'da önceki akşam işbaşı yaptı.

Yardımcı antrenörler Jordi Guerrero ve Jordi Gris'in yanı sıra atletik-performans uzmanı Julian Jimenez, sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor.

Sarı - kırmızılılarda antrenör ekibinde yaşanan ayrılıklar sonrasında Torrent'in ekibinden Ricard Segarra'nun da yakın zamanda kaleci antrenörlüğüne getirilmesi bekleniyor.

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