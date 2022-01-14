Galatasaray'a yeni kaleci antrenörü geliyor

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, üç kişilik ekibiyle Florya'da önceki akşam işbaşı yaptı.
Yardımcı antrenörler Jordi Guerrero ve Jordi Gris'in yanı sıra atletik-performans uzmanı Julian Jimenez, sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor.
Sarı - kırmızılılarda antrenör ekibinde yaşanan ayrılıklar sonrasında Torrent'in ekibinden Ricard Segarra'nun da yakın zamanda kaleci antrenörlüğüne getirilmesi bekleniyor.
Yardımcı antrenörler Jordi Guerrero ve Jordi Gris'in yanı sıra atletik-performans uzmanı Julian Jimenez, sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor.
Sarı - kırmızılılarda antrenör ekibinde yaşanan ayrılıklar sonrasında Torrent'in ekibinden Ricard Segarra'nun da yakın zamanda kaleci antrenörlüğüne getirilmesi bekleniyor.