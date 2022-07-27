Galatasaray'a yeni 10 numara Brezilya'dan!

10 numara transferi için büyük uğraş veren Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Evander Ferreira konusuna 48 saat içinde olumlu-olumsuz nokta koymak istiyor. Genç yıldızı kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.Yönetimin Palmeiras formasını giyen Raphael Veiga için resmi girişimlere başladığı öne sürülüyor. İddialara göre Galatasaray, Brezilyalı yıldız için 7 milyon Euro teklif etti.Palmeiras'ın bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro. Tarafların bugün birkez daha görüşecekleri ve bir orta yol bulmaya çalışacakları da ifade ediliyor.Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Raphael Veiga 2018 yılından bu yana Palmeiras formasını giyiyor. 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu 2022 yılı içinde 37 resmi maça çıktı. Veiga 17 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi.10 numara ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Brezilyalı yıldız gol yollarına çok yakın bir futbolcu. Kariyeri boyunca 274 maçta görev yapan Raphael Veiga 72 kez rakip ağları sarsarken 29 da asist yaptı.Coritiba altyapısında futbola başlayan Sambacı 2016-2018 yılları arasında Atletico Paranaense formasını giydi. Sol ayağını çok etkili kullanan Raphael Veiga etkili şutları ve müthiş tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.