Galatasaray'a van de Beek'ten kötü haber

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'ten sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.
GALATASARAY KİRALAMA TEKLİFİ YAPMIŞTI
The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'a 1.15 milyon euro kiralama teklifinde bulundu ancak Manchester United bu teklifi reddetti.
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.
GALATASARAY KİRALAMA TEKLİFİ YAPMIŞTI
The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'a 1.15 milyon euro kiralama teklifinde bulundu ancak Manchester United bu teklifi reddetti.
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.