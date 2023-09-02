Galatasaray'a van de Beek'ten kötü haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ilgilendiği Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a van de Beek'ten kötü haber
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02 Eylül 2023 02:00
Son güncelleme 02 Eylül 2023 02:01
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'ten sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.



GALATASARAY KİRALAMA TEKLİFİ YAPMIŞTI

The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'a 1.15 milyon euro kiralama teklifinde bulundu ancak Manchester United bu teklifi reddetti.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.



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